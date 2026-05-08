Дмитрий Певцов даст бесплатный концерт 9 мая в Вологде

Народный артист России Дмитрий Певцов приезжает в Вологду на 9 Мая. Он приглашает вологжан на праздничный концерт в День Победы.

Дмитрий - не только актёр театра и кино, но и депутат Государственной Думы. И все-таки он приедет к вологжанам как артист.

Он предлагает встретить праздник вместе: со своим коллективом «Певцовъ-оркестр» Дмитрий Анатольевич в субботу, 9 мая, даст праздничный концерт. 0+

Патриотическая программа «Эхо Победы» будет показана на Кремлевской площади, начало в 17:00. Выступление артиста, которого хорошо знают и любят вологжане, станет одним из центральных событий праздничной программы.