Вологжанка перекрасила краденый велосипед, чтобы продать

У вологжанина 1994 года рождения украли велосипед. Вечером потерпевший оставил его в подъезде жилого дома на улице Конева. А утром велосипеда уже не было. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Злоумышленницей оказалась ранее судимая местная жительница 1992 года рождения. Она рассказала, что проникла в подъезд ночью, взломала противоугонное устройство и вывела велосипед из подъезда.

Решив продать его, вологжанка перекрасила красный велосипед в чёрный цвет. Сейчас велосипед изъят, его вернут владельцу.

Отдел дознания ОП № 1 УМВД России «Вологда» возбудил уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.