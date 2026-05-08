Череповчане могут приехать в Вологду для участия в акции "Бессмертный полк"

Череповчане приедут в Вологду, чтобы принять участие в Бессмертном полку.

Для участия в акции администрация города металлургов выделила автобусы. Поездка будет бесплатная, но необходима регистрация.Напомним, акция в Череповце отменена из соображений безопасности. А вот для участия в поездке в Вологду нужно пройти регистрацию по ссылке.

Автобусы двинутся 9 мая в 6:30 от СКЗ «Алмаз» на Сталеваров, 43. Обратный выезд из Вологды планируется в полдень, рассказали в автоколонне №1456.

Участники с портретами родных соберутся у Вологодской областной картинной галереи, что на Мира, 34. К ней можно будет пройти через контрольно-пропускной пункт с 9:30.

Глава Вологды предупредил: «Обращаю внимание на требования безопасности: запрещено проносить воду, пауэрбанки, алкоголь, пиротехнику, оружие, дроны, аэрозольные баллоны, продукты в стекле, крупные рюкзаки и сумки. Велосипеды и самокаты также придётся оставить за пределами маршрута. При угрозе атаки БПЛА шествие может быть отменено – прошу отнестись к этому с пониманием».