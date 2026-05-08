Директора образовательного учреждения в Вологде будут судить

Руководитель образовательного учреждения год незаконно получал деньги. Вскоре он предстанет перед судом. Его обвиняют в мошенничестве.

46-летний вологжанин причинил бюджету города ущерб, но какой - следователи цифру не называют.

По версии следствия, с октября 2024 года до октября 2025 года 45-летний руководитель образовательного учреждения изготовил документы, предусматривающие для себя оплачиваемую дополнительную учебную нагрузку.

«На основании указанных документов, направленных в платежный центр для исполнения и начисления доплаты к установленной заработной плате, путем обмана должностных лиц Управления образования Администрации города Вологды, фигурант получил денежные средства при отсутствии фактического осуществления заявленной трудовой деятельности», - рассказали в СУ СКР по Вологодской области.

Сейчас расследование уголовного дела по факту мошенничества завершено. Материалы передадут на рассмотрение в суд.