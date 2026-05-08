Автомобилист заподозрил лошадей в укусах его автомобиля

Сентябрьский отдых на берегу реки Тошни обернулся для семьи автомобилиста дорогостоящим ремонтом. Претензии он обратил к конезаводу. Но суд отказал автовладельцу во взыскании ущерба.

Мужчина с семьей приехал отдыхать. Он оставил машину на одном берегу, сам с супругой и детьми перебрался на пляж на другой.

Спустя некоторое время отдыхающие заметили, что к их "Фольксвагену Поло" подошел табун лошадей. Авто обступили 10-15 лошадей, они, по словам автовладельца, лизали авто и били по нему хвостами.

От иномарки лошади отошли только тогда, когда мужчина завел автомобиль и поехал. А потом автовладелец обнаружил на лакокрасочном покрытии машины многочисленные повреждения: царапины на капоте, переднем и заднем бамперах, зеркалах, фарах и других выступающих элементах.

Полагая, что ущерб нанесен именно животными, вологжанин обратился к участковому, а затем – в суд с иском к СПК «Племенной Конный Завод «Вологодский».

Сумма восстановительного ремонта была оценена им в 169 129 рублей - мужчина самостоятельно обратился к эксперту.

Представитель конного завода не отрицал, что лошади подходили к автомобилю, однако категорически заявил – повреждения не могли возникнуть от воздействия хвостов, языка и копыт животных.

Для установления истины по ходатайству ответчика суд назначил комплексную трасологическую и автотовароведческую экспертизу.

В рамках исследования был проведен эксперимент: завод предоставил автомобиль, лошадей и загон. Эксперты смоделировали ситуацию и пришли к однозначному выводу – повреждения на деталях машины не могли образоваться в результате событий на берегу при контакте с лошадьми.

Суд признал экспертное заключение достаточным и допустимым доказательством.

Но поскольку истец не представил убедительных доказательств причинно-следственной связи между ущербом и действиями (бездействием) ответчика, в удовлетворении иска было отказано в полном объеме.

Теперь уже конный завод обратился в суд и просил компенсировать расходы на судебную экспертизу - 28 500 руб. и оплату услуг представителя - 72 000 руб.

Вологодский районный суд это требование удовлетворил частично: с истца в пользу конного завода взыскана стоимость экспертизы и 45 000 руб. представительских расходов.