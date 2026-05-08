Строители повредили трубопровод на улице Конева в Вологде

Потоп случился на улице Конева в Вологде - одной из самых оживленных артерий. Водоканал оперативно пришел на помощь: потом ликвидирован, однако последствия видны на газонах.

Как сообщает Вологда-Поиск со ссылкой на МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал", строителями на этой улице был нарушен водопровод. Специалисты предприятия приступили к устранению дефекта. Однако с 9:20 отключены от водопроводных сетей здания, находящиеся по адресам: ул. Пригородная, 10а

ул. Конева, 5б, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17. Подвоз воды организован по адресу: ул. Пригородная,17а.