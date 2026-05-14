Юная вологжанка сломала нос на квесте в развлекательном клубе

16-летняя девочка получила травму в вологодском развлекательном клубе - сломала нос. По сообщению прокуратуры, клуб выплатит семье 220 тысяч рублей .

В клубе юная вологжанка проходила квест. В суд с иском с компенсации морального вреда обратилась ее мама.

ЧП случилось в сентябре 2024 года. В ходе квеста на одном из этапов участникам нужно было пройти по неосвещенному коридору. В темноте девочка не заметила мат, упала и сломала нос. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что травму потерпевшая получила, поскольку владельцы клуба нарушили технику безопасности.

Городской суд согласился с мнением прокуратуры и взыскал с владельцев клуба 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей и 20 тысяч рублей ее матери.