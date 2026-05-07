Вологодский фермер поплатися за неаккуратность в платежах за поставленное зерно

Арбитражный суд взыскал с вологодского фермера почти миллион. Ему поставили зерно, а он его не оплатил. Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел спор между

АО «Вологдазернопродукт» и главой крестьянско-фермерского хозяйства. Суд принял решение взыскать с фермера задолженность, неустойку и судебные расходы на общую сумму около 970 тысяч рублей.

Основанием для обращения в суд послужила неоплата поставленного товара. Поставщик зерна и продуктов его переработки отгрузил фермерскому хозяйству продукцию, а тот ее не оплатил. Договор предполагал предоплату, однако поставщик пошёл навстречу и отгрузил товар без неё, рассчитывая на оплату в течение нескольких дней.

Но фермер с расчётами затянул, в результате чего образовалась задолженность в размере 610 713 рублей.

Помимо суммы долга, истец заявил требование о взыскании неустойки за просрочку платежа. За период с марта 2024 года по февраль 2026 года она составила 359 028 рублей. Ответчик о ее снижении на основании статьи 333 Гражданского кодекса не заявил, доказательств несоразмерности не представил. Поэтому суд взыскал неустойку в размере заявленном истцом, сообщает пресс-служба суда.