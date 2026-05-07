Сколько стоит поджечь "Ладу" и затопить ее в реке Вологде

Вологжанин решил утопить автомобиль в реке и получил штраф. В Вологде мировой судья привлек к административной ответственности 35-летнего жителя города за грубое нарушение правил безопасности на водных объектах.

Инцидент случился ночью 21 января 2026 года. Мужчина, находясь вблизи ул. Горького, выехал на лед реки Вологды на «Ладе Гранте». Затем он поджег "Ладу" и попытался затопить.

В судебное заседание вологжанин не явился.

В соответствии с ч.3 ст. 1.11 Закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской области» выезд транспортных средств на лед водных объектов в нарушение регионального или муниципального влечет наложение административного штрафа.

Мировой судья по судебному участку №63 признал вологжанина виновным в таком выезде и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 руб.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.