Череповчанина осудили за призыв к терроризму

Череповчанин призывал к терроризму и был осужден. Он отправлен в колонию , а интернет-ресурсами не сможет управлять 3 года. Об этом сообщает УФСБ по Вологодской области.

Череповчанин 1967 года рождения разместил в социальных сетях комментарий с призывом к теракту в отношении одного из должностных лиц страны.

УФСБ региона возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета).

1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге назначил ему 2 года лишения свободы в колонии общего режима, на 3 года запретив заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета.