Две аварии произошли на трассе под Вологдой с выездом в кювет

-

Трасса «Вологда —Новая Ладога» за минувшие сутки стала местом сразу двух серьёзных ДТП с выездом в кювет.

Так, случилась ночная авария возле посёлка Ермаково: водитель BMW потерял контроль над машиной, врезался в отбойник и оказался в кювете. Благодаря оперативным действиям спасателей «АСС Вологодской области», пострадавшего удалось извлечь из искорёженного авто и передать медикам.

Всего за день до этого аналогичный случай произошёл в Шекснинском округе. Daewoo Matiz, которым управляла 30 летняя женщина без водительских прав, съехал с трассы и опрокинулся. В аварии пострадали сама водитель и её пассажир 28 лет.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины обеих аварий. Инциденты ещё раз напоминают о важности соблюдения ПДД и адекватной оценки своих возможностей за рулём.