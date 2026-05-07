Игорь Быков намерен покинуть Великий Устюг

Фото: ВКонтакте.

Игорь Быков, глава Великоустюгского округа, сложит полномочия на следующей неделе - 13 мая. Об кадровых изменениях сообщает ИА «Вологда Регион».

Игорь Быков подал прошение об отставке, причины и дальнейшие шаги чиновника неизвестны.

Игорь Быков занял пост руководителя крупного района, готовящегося к юбилею, около года назад. Ранее Игорь Александрович более 20 лет работал в администрации Вологодского района, затем сменил на посту руководителя Сергея Жестянникова.

Затем на протяжении нескольких месяцев был председателем Череповецкой Гордумы, а потом возглавил Великоустюгский округ.

Иван Абрамов, работавший в Великом Устюге до Быкова, после непродолжительной службы в областном правительстве стал главой Вытегорского округа. Недавно он подал в отставку. Сейчас Вытегорский округ возглавил Юрий Жаворонков, который уже успел побыть главой Вологодского округа.