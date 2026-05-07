Квота для демобилизованных из армии введена на вологодских предприятиях

Предприятия, где среднесписочная численность персонала превышает сто человек, обязаны выделять рабочие места для граждан, завершивших службу в армии. Новая мера направлена на помощь уволенным военнослужащим в адаптации к гражданской жизни и их интеграцию в рынок труда.

Квота установлена в размере не менее одного процента от общей штатной численности.

Закон, обязывающий работодателей создавать рабочие места для отслуживших, вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

По словам министра труда и социальной защиты Вологодской области Александра Ершова, от выполнения квоты освобождаются организации инвалидов, предприятия оборонно-промышленного комплекса, территориальные подразделения федеральных органов власти, а также компании, находящиеся в стадии банкротства или ликвидации. Работодатели обязаны ежеквартально отчитываться о количестве выделенных мест и фактически принятых бывших военнослужащих.

За неисполнение требований закона предусмотрена административная ответственность. Штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.