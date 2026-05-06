В Вологде 7 мая завоют сирены

7 мая с 10 до 12 часов в областной столице прозвучат сирены и громкоговорители. Коммунальные службы проверяют оборудование — это плановая техническая проверка.

Горожан просят сохранять спокойствие. Сирены и речевые сообщения в это время будут означать только одно: идёт тестирование.

В городе работают 42 устройства оповещения, 12 из них — громкоговорители. Регулярные проверки нужны, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии для экстренных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.