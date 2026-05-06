Сокольчанка отдала мошенникам деньги и молчала

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

В Вологде полицейские задержали курьера мошенников во время передачи денег от 78-летнего пенсионера. Мужчина хотел отдать аферистам 700 тысяч рублей, но оперативники предотвратили сделку.

У курьера полицейские обнаружили ещё 450 тысяч рублей в пакете с подушкой и плюшевой собачкой. А пенсионер понятия не имел, чьи это деньги и что вообще находится в пакете.

Полицейские проследили путь курьера и выяснили, что он мог забрать эту сумму у жительницы Сокола. Женщина передала деньги в декабре прошлого года, но в полицию не обращалась — не надеялась, что мошенников найдут.

Сейчас законная владелица получила свои 450 тысяч рублей обратно. Сыщики продолжают устанавливать всех причастных к афере.