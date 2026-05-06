Вологжане выбирают имя аэропорту Вологды

Фото: Вологодское авиапредприятие.

Вологжане голосуют за имя аэропорту. Большинство опрошенных высказались за Сергея Ильюшина. Предварительные итоги голосования по выбору имени для аэропорта Вологды подведены. Оно проходит на цифровой платформе «Горжусь Вологодчиной».

Первое место по количеству голосов (2686 человек) занимает авиаконструктор Сергей Ильюшин. На втором месте с 1358 голосами – космонавт Павел Беляев. Третье место с 1276 голосами – у Александра Клубова, дважды Героя Советского Союза. На последней строчке находится пионер мировой авиации Александр Можайский с 527 голосами.

«В ходе предварительной подготовки к голосованию с 20 по 24 апреля был проведён сбор предложений от жителей области. За это время своё мнение высказали 340 жителей области. Среди предложенных вариантов более 40 уникальных, и все из них связаны с известными личностями и символами региона. В качестве кандидатов назывались Валерий Гаврилин, Владимир Гиляровский, Константин Батюшков, Ольга Фокина, Джанна Тутунджан, Сергей Преминин и Василий Верещагин», - сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Жители Вологды ещё могут принять участие в голосовании и повлиять на его ход. Своё мнение может выразить любой вологжанин старше 18 лет, зарегистрированный на портале «Госуслуги».

Проголосовать можно на сайте «Горжусь Вологодчиной!» по ссылке gvo.gov35.ru/