НовостиПроисшествия6 мая 2026 8:19

На Вологодчине выгорела деревня

Там сгорело 7 строений
Вместо домов - пепелище.

Деревня сгорела в Бабаевском округе. ЧП случилось 5 мая, уничтожено 7 строений, из них 6 - нежилые дома.

Об ЧП в деревне Янишево сообщила глава Бабаевского округа Наталья Миронова: "Поскольку деревня является нежилой, удалось избежать человеческих жертв, однако масштабы пожара представляли серьезную угрозу. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, 11 человек личного состава и 5 единиц специализированной техники. Для оказания помощи пожарным оперативно были мобилизованы силы лесничества.

Я лично выезжала на место происшествия для оценки ситуации. Благодаря скоординированным усилиям всех задействованных служб, удалось предотвратить дальнейшее распространение огня", - написала она ВКонтакте.

Как сообщает МЧС, информация в пожарную охрану поступила около 17 часов. О пожаре сообщил проезжавший мимо житель соседней деревни.

Пламя распространилось на 332 квадратных метра, уничтожены 6 нежилых домов.

Предварительная причина пожара - неосторожность с огнём неустановленных лиц.