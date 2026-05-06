Пригородные пезда на Вологодчине ходят по майскому расписанию из-за ремонта путей

В мае на Северной железной дороге запланированы плановые ремонтные работы. В связи с этим внесены временные изменения в расписание ряда пригородных поездов.

В Вологодской области корректировки затронут поезда Вологда — Данилов, Вологда — Вожега, Вологда — Буй. Время отправления и прибытия составов изменится в интервале от 5 до 40 минут.

Пассажиров просят быть внимательными. Ознакомиться с подробным графиком движения поездов и приобрести билеты можно в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», в телеграм-боте «Электрички РЖД», на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», на информационных стендах вокзалов и станций.