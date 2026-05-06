Вологжанки потеряли 24 тысячи рублей, бронируя столик в вологодском ресторане

В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратились две вологжанки 1984 и 2008 года рождения. Они по интернету забронировали столик в одном из ресторанов Вологды. Спустя время девушкам позвонил неизвестный, он представился администратором заведения и сообщил, что выбранное время «перегружено». Для гарантированного подтверждения брони он потребовал срочно внести депозит. Он убедительно сообщил, что это стандартная практика, а сумма пойдет в счет будущего заказа. Вологжанки поверили и перевели требуемые деньги.

Но в ресторане администратор сообщил, что в заведении нет такой практики, никто из сотрудников не выдвигал требований о предоплате, бронь была оформлена обычным образом, без какого-либо депозита.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.