Вологжане 6 мая еще могут подать заявку на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».

6 мая - последний день, когда вологжане могут подать заявку на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».

До 6 мая включительно можно направить информацию и портреты героев своей семьи, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны.

Акция начнётся в День Победы в 12.00 на сайте 2026.polkrf.ru. Это «шествие» национального масштаба, когда на экранах всей страны будут появляться портреты ветеранов.

Для того, чтобы принять участие, нужно:

- зайти на сайт 2026.polkrf.ru

или установить мини-приложения ВКонтакте, Одноклассники или МАКС;

- загрузить фотографию и информацию о вашем герое — ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла или любом защитнике Родины;

- поделиться историей своего героя в соцсетях, чтобы вдохновить других.

Модераторы проверят все анкеты, чтобы гарантировать подлинность историй и предотвратить фальшивые публикации.

Технологический партнёр акции — Сбер, медийный партнёр — VK.