На Вологодчине выявлено 55 административных нарушений и факт уголовного преступления в сфере охоты

На Вологодчине проходят усиленные рейды по охране охотугодий. В этом сезоне выявлено 55 административных нарушений и 1 факт уголовного преступления в сфере охоты.

Рейды проводят сотрудники Главохоты со смежными контролирующими органами. В ходе контрольно-надзорных мероприятий проверяется соблюдение правил охоты и нормы добычи охотничьих ресурсов, отслеживается перемещение и нахождение в охотничьих угодьях транспортных средств и граждан, в том числе при помощи средств фото-видео-фиксации.

Для охраны охотугодий задействована внедорожная техника, квадроциклы. Все сотрудники оснащены персональными видеорегистраторами. Работает «горячая линия» Главохоты в целях оперативного реагирования на поступающую информацию о фактах браконьерства.

"По состоянию на 5 мая 2026 года в текущем весеннем сезоне охоты на территории выявлено 55 административных нарушений и 1 факт уголовного преступления в сфере охоты. Для сравнения в прошлый весенний сезон охоты на эту же дату было выявлено чуть меньше нарушений (45 правонарушений)", - сообщает Главохота области.

Усиленные совместные рейды будут продолжены на протяжении всего сезона охоты.