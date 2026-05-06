Двоих череповчан оштрафовали за снятие на видео атаки дронов

В Череповце мировой суд привлек к административной ответственности двоих череповчан, которые вели видеосъемку обстановки после падения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба вологодских судов.

13 апреля 2026 года 22-летний молодой человек и 38-летняя женщина, проезжая по Северному шоссе, снимали на телефоны места падения БПЛА и последствия их применения. Молодой человек опубликовал отснятый материал в интернете.

Они нарушили подпункт 1, а мужчина — подпункты 1 и 2 пункта 1 постановления губернатора Вологодской области от 15.09.2025 № 361, которое запрещает жителям фиксацию и распространения информации о работе средств противовоздушной обороны и последствиях атак дронов.

Оба признаны виновными по части 1 статьи 6.11 регионального закона «Об административных правонарушениях в Вологодской области». Женщине назначен штраф в 2 000 рублей, мужчине — 2 500 рублей.

Постановления могут быть обжалованы сторонами в установленном законом порядке.