На трассе Шексна-Череповец водители заметили медведей

В Шекснинском округе к федеральной трассе вышли медведи. Водители возле дороги увидели медведицу и медвежонка.

Рядом с федеральной трассой А-114 Вологда - Тихвин Р21 «Кола», неподалеку ото Череповецкого района разгуливали дикие животные, сообщает шекснинская районная газета «Звезда».

Несмотря на значительное количество медведей, такой случай на Вологодчине - редкость.

«Подъезжая по федеральной трассе к границе с Череповецким районом, заметил за забором медвежонка и наблюдающую за ним из-за деревьев медведицу, - цитирует газета местного жителя Андрея Чернова. - Сколько лет езжу, но впервые увидел здесь медведей!»

Федеральная трасса А-114 в Шекснинском округе почти сплошь огорожена сеткой, однако в некоторых местах есть проходы для диких животных. Но они рассчитаны в первую очередь на лосей. Также на трассах множество знаков, предупреждающих о диких животных.

В майские праздники на территории Шекснинского округа случилось два ДТП с лосями, - на 62-километре федеральной трассы, и на дороге Новинка - Нестерово.