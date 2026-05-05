Двух детей сбили автомобили на Вологодчине

4 мая в Череповце машина сбила подростка на самокате. Происшествие случилось около 15 часов на улице Первомайской.

12-летний подросток пересекал проезжую часть по «зебре» на механическом самокате. 33-летний водитель «Тойоты Рав 4» сбил школьника. Пострадавшего отправили в областную детскую больницу. После осмотра раненому назначили амбулаторное лечение.

В ДТП получил травмы 7-летний ребенок в Красавине Великоустюгского округа. Он перебегал дорогу в неположенном месте, где его сбила машина. Пострадавшего отвезли в местную ЦРБ, но затем санавиацией он был доставлен в Вологду.

Сначала его поместили в реанимацию, сейчас он переведен в травматологию. Состояние оценивается как средней степени тяжести.