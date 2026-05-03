Восемь человек спаслись из загоревшегося дома

Крупный пожар случился на Вологодчине. Происшествие случилось в поселке Непотягово, где людям пришлось спасаться от огня.

Происшествие случилось 2 мая около половины шестого вечера в поселке Непотягово. По информации регионального управления МЧС, до прибытия пожарных дочь собственника дома с сожителем и компанией успели выбежать из помещения. Всего восемь человек сумели спаслись из загоревшегося дома.

В результате возгорания повреждена отделка на первом и втором этажах дома.

По предварительным данным, возгорание прошло из-за короткого замыкания или неисправности печи.