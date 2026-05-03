Власти продолжают предупреждать о беспилотной опасности

На территории Вологодской области снят режим «Угроза атаки БПЛА». Режим «Беспилотная опасность» сохраняется. То есть беспилотники на территории Вологодской области не обнаружены, но они зафиксированы в соседних регионах.

Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 3 мая около полудня.

В настоящее время в регионах вблизи Вологодчины снимают ограничения на работу аэропортов. Череповецкий аэропорт снял ограничения на полеты. В 10.30 Росавиация разрешила полеты в Ярославском аэропорту Туношна.

Напомним. 2 мая министерством обороны сбиты два дрона в Вологодской области. Об этом сообщили власти региона.