НовостиОбщество3 мая 2026 8:52

Власти продолжают предупреждать о беспилотной опасности

Хотя режим "Угроза БПЛА" снят
Источник:kp.ru

На территории Вологодской области снят режим «Угроза атаки БПЛА». Режим «Беспилотная опасность» сохраняется. То есть беспилотники на территории Вологодской области не обнаружены, но они зафиксированы в соседних регионах.

Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 3 мая около полудня.

В настоящее время в регионах вблизи Вологодчины снимают ограничения на работу аэропортов. Череповецкий аэропорт снял ограничения на полеты. В 10.30 Росавиация разрешила полеты в Ярославском аэропорту Туношна.

Напомним. 2 мая министерством обороны сбиты два дрона в Вологодской области. Об этом сообщили власти региона.