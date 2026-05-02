Рыбаков на Вологодчине сильно ограничили в рыбалке из-за нереста

В Вологодской области начался нерестовый период.

Во многих водоемах до первых чисел июня запрещён вылов рыбы.

Полностью запрещен вылов рыбы в Рыбинском водохранилище, на Белом и Кубенском озёрах, в Ковжском разливе, на озере Воже и на реках Андома, Мегра, Самина, Водлица, Кубена и Большая Ельма.

Запрет в других местах предполагает рыбалку только с берега, без помощи плавсредств, то есть моторных или вёсельных лодок любых конфигураций. Выход на них наказывается штрафом от двух до пяти тысяч рублей.

Отдельно с 25 апреля по 5 июня вступает запрет на вылов судака, леща, щуки и жереха, а с 5 июня по 5 июля - на добычу пресноводного сома.