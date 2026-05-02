Пьяная череповчанка пересмотрела боевиков и сообщила о заминированном самолете

Череповчанка сообщила о заминировании самолета. Женщину вычислили и нашли дома пьяной. В свое оправдание она заявила, что пересмотрела боевиков.

Об этом сообщает УМВД Череповца. На проверку самолёта выезжали спецслужбы, предметов и устройств, угрожающих жизни и здоровью граждан, они не нашли.

Череповчанку 1979 г.р.в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции № 1. Против нее открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве...из хулиганских побуждений». Ей грозит крупный штраф или до 3 лет ограничения свободы. Пока с нее взяли обязательство о явке.