Два дрона сбили над Вологодской областью

Над Вологодской областью сбиты два дрона. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов:

«Силами Министерства обороны сбит ещё один БПЛА над череповецкой промышленной площадкой. На месте работают оперативные службы».

Днем сообщалось о первом сбитом БПЛА в Вологодской области.

Опасность по региону объявили сегодня рано утром,первые сообщения пришли в шестом часу утра от МЧС. Угроза атаки на Череповец возникла во второй половине дня.Жителям Череповца около 17 часов пришла ошибочная информация в СМС, что угроза миновала. Андрей Накрошаев написал: "Абонентам Мегафон пришло ОШИБОЧНОЕ сообщение! ВНИМАНИЕ!!! Угроза атаки БПЛА сохраняется! Покиньте открытые участки, укройтесь в здание. Сохраняйте спокойствие! В том числе сохраняется ограничения по вылетам из аэропорта Череповца..."

На 22:10 новой информации от главы Череповца не поступало.

Угроза атаки БПЛА означает, что беспилотники залетели на территорию региона. Включается система оповещений, производится рассылка СМС.

Информацию до населения должен доводить глава муниципалитета. Мобильная связь и интернет могут быть ограничена. Возможна угроза объектам инфраструктуры. Могут работать сирены.