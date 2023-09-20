В Вологде открылась выставка о северной вышивке

Фото: cultinfo.ru

В Вологде до 23 октября в Центре народной культуры по адресу Советский проспект, 16Б, будет открыта выставка «Вышивка в русской северной традиции». Вход свободный (6+). Об этом сообщил официальный портал культуры в Вологодской области.

Вологжан и гостей города познакомят с местной вышивкой, которая отличается большим разнообразием орнаментальных мотивов и технических приемов вышивания — сажение по бели, низание, золотное шитье, тамбурный шов, вологодское стекло.

На выставке представлены изделия вологодских вышивальщиц — полотенца, скатерти, элементы традиционного народного женского и мужского костюма, головные уборы, украшения.

Сама вышивка глубоко символична: солнце отождествляет плодородие и продолжение жизни; птицы - образы матерей, женская фигура означает жизненное благополучие.