Вологжанка с виноградом принесла огромного паука и он ее укусил

Паук даже на первый взгляд выглядел нездешним.

Вологжанку укусил огромный паук, которого купили вместе с виноградом. Об этом написал ее внук в социальных сетях. Медики предложили изучить вопрос в интернете. "На днях бабушка купила виноград(обычный кишмиш) в районе Чернышевского в овощных палатках, вчера решила распаковать его и помыть. В итоге вцепился в неё паук и укусил до крови, очевидно, что у нас такие не водятся. В размере он больше 5 см. Стали сразу же звонить в скорую, чтобы узнать, что делать в подобных ситуациях - предложили по картинкам смотреть ядовитый он или нет, если что - приезжайте", - рассказал внук.

Паук, к счастью, оказался не ядовитым.