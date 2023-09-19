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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:46

На этой неделе вологжанам, пострадавшим от птичьего гриппа, выплатят компенсацию

Из областного бюджета выделено 61 миллион рублей
Источник:kp.ru

В Вологодской области пострадавшим от птичьего гриппа выплатят компенсацию - более 61 миллиона рублей. Деньги выделят из областного бюджета уже на этой неделе.

Напомним, птицу на предприятии и в личных подсобных хозяйствах, расположенных в 10 километрах от птицефабрики Малечкино, где обнаружили очага птичьего гриппа, изъяли и уничтожили. На самой птицефабрике был произведен отъем более 290 тысяч голов кур. А в личных хозяйствах и у предпринимателей - 3900 голов перепелов, кур, гусей, индоуток и другой домашней птицы.

В соответствии с принятым постановлением собственникам изъятой птицы полагается компенсация, размер которой определялся независимым оценщиком по средней рыночной стоимости.