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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 15:52

Молодой водитель иномарки протаранил автобус на маршруте в Череповце

Иван Чухнин

В Череповце 22-летний водитель протаранил автобус. Авария произошла 17 сентября в 7:30 у дома № 37 на улице Любецкой.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» был пьян. Он врезался во впереди идущий автобус «Скания»маршрута № 25.

В ДТП никто не пострадал. Медосвидетельствование с применением алкотестера показало, что он пьян: 1146 микрограммов на литр выдыхаемого воздуха. Напомним, установлено пороговое значение - 160 микрограммов.

У водителя отсутствовал полис ОСАГО.

Ему грозят штрафы и лишение водительских прав, а также придется оплатить ремонт автобуса.