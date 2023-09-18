В Вологде начали подключать к теплу жилые дома

Отопление начали подавать в жилые дома Вологды с 18 сентября. Подключение будет проходить по графику. Чтобы подать тепло во все дома, понадобится примерно одна неделя.

Соответствующее постановление мэр города подписал еще в пятницу. Об этом сообщается на его странице в социальной сети.

Сергей Воропанов заверил, что все котельные к сезону готовы. В ходе летнего сезона было подготовлено около 380 километров сетей.

Тепло уже подается в школы и детские сады - подключение велось по заявкам еще на прошлой неделе.