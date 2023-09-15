В Вологодской области увековечили память врача Лебедева, основателя бальнолечебницы и скорой помощи в Вологде

Фото: Сергей Фекличев, ВКонтакте.

В Грязовце вспоминали известного врача - там прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь 130-летия заслуженного врача РСФСР Василия Лебедева.

Он известен как ученый и основатель скорой помощи и бальнолечебницы в Вологде, но начинал работать в Грязовце.

Об открытии доски сообщил глава Грязовецкого округа Сергей Фекличев. «Человек-легенда, история жизни которого заслуживает уважения и восхищения. Для меня большая честь стать частью столь знакового для нашего округа события по увековечиванию памяти такой удивительной личности», - пишет Сергей Фекличев о Лебедеве на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Василий Вячеславович Лебедев всю свою жизнь посвятил медицине. Начал работать врачом в Грязовце в 1917 году - трудился участковым врачом, был помощником начальника эвакопункта Северного флота. В 1921 году организовал в Вологде станцию скорой помощи. В 1931 году назначен директором Вологодского института эпидемиологии и бактериологии. Разработал и внедрил первый в СССР прибор для получения хлорированной воды.

В 1959 году Лебедевым была основана вологодская бальнеологическая лечебница, которая сейчас носит его имя.

Василий Вячеславович - автор более 45 научных работ. Кандидат медицинских наук, доцент, профессор Вологодского пединститута. Заслуженный врач РСФСР, Почетный гражданин города Вологды.