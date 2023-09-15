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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:37

Олег Петухов погиб от ран, полученных в зоне СВО

Иван Чухнин
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Вологжанин Олег Петухов скончался от ран, полученных в зоне СВО. Похоронка пришла в Верховажский округ. Об этом сообщил глава Верховажского округа Александр Дубов.

12 сентября от ранений, полученных при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины скончался рядовой Олег Петухов.

«Исполняя свой долг, наш земляк показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца остался верным воинской присяге" - написал Александр Дубов. "Это большая потеря для родных, близких и для всех жителей Верховажского округа. Скорбим вместе с вами. Вечная слава Герою!», — выразил он соболезнования своим землякам.