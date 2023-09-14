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НовостиОбщество14 сентября 2023 8:33

В Вологде автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Перед этим водитель что-то долго обсуждал с потерпевшим
Евдокия САХАРОВА

В Вологде 13 сентября в половине восьмого утра произошло ДТП на перекрёстке улиц Разина и Судоремонтная. Легковушка сбила на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину и чуть задела велосипедиста. После этого, водитель о чем-то долго говорил с потерпевшим, а потом уехал. Происшествие попало на видео с камер наблюдения.

Отметим, что пешеход не дождался остановки транспортного средства и дерзко шагнул на "зебру", после чего проехался на капоте. Велосипедист же и вовсе не спешился на пешеходном переходе.