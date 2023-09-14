В Череповце строители порадовали горожан обновленным парком "Серпантин"

В Череповце полным ходом идут строительные работы в парке "Серпантин". Уже полностью готовы скейт-парк и памп-трек, установлены антивандальные теннисные столы из бетона, обустроена баскетбольная площадка с кольцами. Обновленный парк откроют к Дню города. Подробности сообщили на официальном портале города.

В парке посадят больше 400 деревьев, почти пять тысяч кустарников и свыше десяти тысяч многолетних цветов. На данный момент посажено более 180 деревьев, свыше 800 многолетников и около двух тысяч кустарников.

В парке будет спортивная зона и зоны для прогулок и игр с детьми. На территории парка появятся несколько амфитеатров. Будет использоваться система автоматического полива растений.

Для детей строят несколько площадок для игр с водой и песком. В водной зоне будет три типа струй: пенные мягкие, вьющиеся и похожие на цветы или грибки. Струи можно будет настраивать по высоте и свету и создавать водные и световые картины.

Парк «Серпантин» закрыли на реконструкцию в ноябре 2022 года. Работы проводят по проекту развития Череповца компании «Северсталь».