В Череповце зафиксирован всплеск ДТП с участием велосипедистов

В Череповце за 2023 год произошла 21 авария с участием велосипедистов -

ГИБДД бьет тревогу.

В 21 велосипедных ДТП погибли 2 человека, в том числе один ребенок.

В прошлом году за этот же период было зафиксировано 18 ДТП, но никто не погиб.

Самая частая и опасная ошибка - велосипедисты не спешиваются на переходах и не соблюдают очередность проезда. Это и приводит к ДТП.

Только за период с 1 по 7 сентября сотрудники полиции привлекли 28 велосипедистов по статье КоАП за нарушение правил дорожного движения.