Вологодский замгубернатора убедительно выиграл выборы в Новосибирске

Экс-заместитель вологодского губернатора Андрей Травников продолжит руководить Новосибирской областью. Он победил на выборах. После обработки 100% бюллетеней за него отдали голоса 75,72% избирателей.

Напомним, Андрей Травников родился в 1971 году в Череповце. Трудовой путь начинал на металлургическом комбинате, работал заместителем мэра Череповца, был замгубернатора Вологодской области. В Новосибирск отправился с поста мэра Вологды в 2017 году.

Напомним, Новосибирская область по количеству населения превосходит Вологодскую более чем в 2,5 раза. Новосибирск - третий крупнейший город в стране после Москвы и Петербурга.