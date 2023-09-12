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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:31

Бывший полицейский из Вологды погиб в зоне СВО

Иван Чухнин
Александр Южаков родился в Бабушкинском районе.

Александр Южаков родился в Бабушкинском районе.

В зоне проведения военной спецоперации погиб Александр Южаков.

Он уроженец Бабушкинского округа. Как рассказала на своей странице в соцсетях глава округа Татьяна Жирохова, Александр родился в деревне Скоково, а после окончания Подболотной средней школы поступил в Вологодский машиностроительный техникум.

«После прохождения срочной службы (ВДВ Псков) продолжил службу по контракту. По окончанию контракта, вернувшись в Вологду, служил в полиции. В августе 2022 года принял решение защищать интересы России в рядах Псковской дивизии», - пишет рассказала Татьяна Жирохова. В зоне проведения военной спецоперации Александр находился с зимы этого года. За время службы военный был награжден медалями «Участнику военной операции в Сирии», а также «За воинскую доблесть».