В Вологде начинают подключать тепло

Мэр Вологды Сергей Воропанов пообещал вологжанам тепло.

Хотя среднесуточные температуры еще выше, чем 8 градусов, но в областной столице постепенно будут подключать тепло:

«Начнем подключать к теплу школы, детские сады, учреждения допобразования и медицины по заявкам руководителя. Такое поручение дал губернатор Олег Кувшинников во время еженедельного оперативного совещания, с этим решением Администрация города солидарна», - сообщил Сергей Воропанов.

Для того, чтобы детсад или больницу подключили к теплу, руководителям нужно подать заявку.