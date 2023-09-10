В Череповец вернулись пятеро ребят, потерявших в ДТП родителей

В минувшую субботу, 9 сентября, из Сочи прилетели в Череповец пятеро вологодских детей, потерявших родителей в результате страшного ДТП. Авария произошла 20 августа в Республике Адыгее. Об этом сообщил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников в соцсетях. Вопрос помощи попавшей в беду семье он держал на личном контроле.

Вологжане в возрасте от 1,5 года до 12 лет прибыли с сопровождающими. Их психологическое и физическое состояние удовлетворительное.

Детей разместили в центре «Наши дети». С ними работают психологи. В ближайшее время детям организуют встречи с родственниками.

Напомним, что ДТП произошло ночью 20 августа, семья возвращалась с моря. Глава семьи погиб на месте аварии, а его супруга скончалась на руках медиков. В салоне машины находились пятеро детей, они серьезно не пострадали.