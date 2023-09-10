Вологжане начали ломать новое общественное пространство у ЦУМа

Фото со страницы мэра

Мэр Вологды поделился в соцсетях фотографией сломанной скамейки. Оказывается, вологжане провели стресс-тест нового общественного пространства у ЦУМа. У центрального универмага в областной столице появился фонтан.

Как оказалось, вологжанам так хочется посмотреть светомузыкальное шоу нового фонтана, что решают для лучшего обзора залезать на скамейку ногами. В итоге оказался сломан деревянный настил.

«Друзья, давайте вспомним, что мы культурная столица. Будем давать возможность всем насладиться видом, не подходя вплотную и закрывая всем обзор, уважать чужой труд и беречь город. К тому же влезать на фонтан небезопасно, поговорите об этом с детьми», - обратился к вологжанам мэр Сергей Воропанов.

Фонтан будет работать ежедневно до 24 сентября, потом его отключат на зимовку.