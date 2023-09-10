По факту падения частного вертолета Робинсон в Вологодской области завели уголовное дело

Вертолет упал возле озера Воже Вологодской области вечером 10 сентября 2023.

10 сентября в Вологодской области разбился частный вертолет Робинсон. В нем находились три человека. Двое получили травмы и нуждались в медицинской помощи, а третий числится пропавшим.

Сотрудники Ярославского отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения при управлении воздушным судном). Вторая часть статьи предусматривает наказание за гибель человека по неосторожности.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося – кому принадлежал борт и кто им управлял. Известно, что вертолет летел очень низко над озером Воже, которое находится примерно в 200 километрах от Вологды.

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