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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 17:12

По факту падения частного вертолета Робинсон в Вологодской области завели уголовное дело

На борту воздушного судна находились три человека
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Вертолет упал возле озера Воже Вологодской области вечером 10 сентября 2023.

Вертолет упал возле озера Воже Вологодской области вечером 10 сентября 2023.

10 сентября в Вологодской области разбился частный вертолет Робинсон. В нем находились три человека. Двое получили травмы и нуждались в медицинской помощи, а третий числится пропавшим.

Сотрудники Ярославского отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения при управлении воздушным судном). Вторая часть статьи предусматривает наказание за гибель человека по неосторожности.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося – кому принадлежал борт и кто им управлял. Известно, что вертолет летел очень низко над озером Воже, которое находится примерно в 200 километрах от Вологды.

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