Частный вертолет упал в районе озера Воже Вологодской области.

В Вологодской области вечером 10 сентября 2023 г. упал частный вертолет Робинсон. Авиакатастрофа произошла в районе озера Воже. Известно, что на борту были три человека, из них двое пострадали, еще один числится пропавшим. Публикуем последние новости о том, что известно на данный момент о падении вертолета и причины.

Что известно о падении вертолета в вологодской области 10 сентября 2023

Сообщение о том, что возле озера Воже упал вертолет поступило 10 сентября вечером. Сразу стало известно, что речь идет о частном судне Робинсон. На место происшествия сразу выехали следователи. Уже организована работа по установлению обстоятельств и причин.

Выяснилось, что на борту были три человека. Как сообщили в Западном медрегиональном следственном управлении на транспорте, на месте были обнаружены двое пострадавших. Они получили травмы. Им оказывается медицинская помощь. Еще одно участника полета ищут, пока он числится пропавшим.

По факту падения вертолета уже заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Причины падения вертолета в Вологодской области 10 сентября 2023

Очевидцы сообщили, что вертолет очень низко летел над водой. Это сразу показалось странным. Следователи также рассматривают версию, что причиной падения вертолета в Вологодской области стало резкое снижение над водой. Возможно, борт не смог затем набрать высоту и сбалансировать полет.

Озеро Воже находится недалеко от Вологды. Сюда часто приезжают на рыбалку. Фото: yandex.ru/maps

Список погибших и пострадавших при падении вертолета в Вологодской области

Сейчас выясняется точная информация о том, кому принадлежал вертолет и кто был на борту. Два человека при падении получили травмы, третий числится пропавшим. При этом следователи уже завели уголовное дело по части статьи УК РФ за гибель человека по неосторожности при управлении воздушным судном.

По предварительным данным, в списке пострадавших 52-летний предприниматель из Архангельской области. Личность еще одного пострадавшего и погибшего устанавливаются.

Появилось фото с места крушения. Следователи также осмотрели место взлета вертолета. Площадка находится во дворе частного дома. По некоторым данным, он принадлежит предпринимателю Сергею Щелоку. Его нашли с травмами возле упавшего вертолета.

Погибшим значится другой бизнесмен - Владимир Зарубин. Третий участник полета - Тахар Алтыев, он сейчас в больнице. Предполагается, что мужчины отдыхали в Архангельской области и передвигались на вертолете. В какой-то момент над озером Воже он сильно снизился и упал в воду на границе с Вологодской областью.

Все, что видно от вертолета на поверхности. Фото: Западное управление СКР на транспорте.

Вертолетная площадка находилась во дворе дома. Фото: Западное управление СКР на транспорте.

Информация обновляется.