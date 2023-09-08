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НовостиОбщество8 сентября 2023 7:29

В Череповце пройдет праздник хризантем, посвященный Верещагину

9 сентября всех желающих ждут в парке на Социалистической
Источник:kp.ru

В Череповце впервые пройдет праздник хризантем. Он посвящен японскому периоду в творчестве известного русского художника Василия Верещагина. В этом году исполняется 120 лет поездки Верещагина в Японию.

9 сентября в музейном парке на Социалистической, 22 пройдут мастер-классы по рисованию и китайской живописи, каллиграфии, презентация аллеи хризантем. Планируется выступление Центра боевых искусств, они покажут приемы боевого искусства кобудо.

В каретном сарае историк и краевед Эльвира Риммер прочитает лекцию о японской серии Верещагина, расскажет о символизме его единственного натюрморта с хризантемами.

«До начала Русско-японской войны художник писал символичные картины, которые зачастую относят к импрессионизму. К японской серии относится и единственный натюрморт „Хризантемы“, который находится в музее в Армении. Хризантемы и японская культура станут центральными на нашем осеннем празднике», — сообщила заведующая музеем Верещагиных Анна Алямовская.

Праздник хризантем пройдет с 15 до 17 часов.