Вологодское молодежное "Динамо" разгромили сверстники из Кирово-Чепецка

В Вологде было буквально разгромлено молодежное "Динамо" - футболисты пропустили в ворота 11 мячей. Это было восьмое поражение подряд, так что в турнирной таблице Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» они заняли посдежнее место

Молодежка вологодского ФК «Динамо» потерпела поражение от клуба «КССС» из города Кирово-Чепецк Кировской области. 11:1 -таков итог игры. И, как итог, посдеднее, 11 место в турнирной таблице.

Во второй половине сентября вологжане проведут две игры на выезде. 17 сентября они сыграют с ивановским «Текстильщиком-М», а 20 сентября их соперником стент команда «Агат-СШ №13» из Гаврилов Яма Ярославской области.