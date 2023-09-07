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НовостиСпорт7 сентября 2023 8:13

Вологодское молодежное "Динамо" разгромили сверстники из Кирово-Чепецка

Наши футболисты замыкают турнирную таблицу
Источник:kp.ru

В Вологде было буквально разгромлено молодежное "Динамо" - футболисты пропустили в ворота 11 мячей. Это было восьмое поражение подряд, так что в турнирной таблице Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» они заняли посдежнее место

Молодежка вологодского ФК «Динамо» потерпела поражение от клуба «КССС» из города Кирово-Чепецк Кировской области. 11:1 -таков итог игры. И, как итог, посдеднее, 11 место в турнирной таблице.

Во второй половине сентября вологжане проведут две игры на выезде. 17 сентября они сыграют с ивановским «Текстильщиком-М», а 20 сентября их соперником стент команда «Агат-СШ №13» из Гаврилов Яма Ярославской области.