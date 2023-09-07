Фестиваль вездеходов впервые пройдет в Вологде

Фестиваль вездеходов пройдет на территории старого аэропорта Вологды, в программе - смотр вездеходов и гонка. Уже подготовлена полоса препятствий. Свое участие в ней подтвердили более 50 производителей техники.

Любители бездорожья приедут в Вологду из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Северодвинска, Пскова и Иркутска, Ханты-Мансийска.

«Вездеход Трофи» весом 850 кг на заводских шинах низкого давления из Архангельска, вологодский вездеход «Клён» - все они покажут, на что способны.

Для Вологды фестиваль вездеходов — большое событие. Очень хочется быть частью его и сделать так, чтобы зрители остались довольны. Такие полосы препятствия проходят в разных городах России, но в Вологде в первый раз. Всегда захватывающе. При этом травматизма нет, не помню, чтобы вездеход переворачивался или попадал в серьезную аварию», — говорит представитель организации «Клён» Сергей Кошелев.

Фестиваль пройдет с 8 по 10 сентября этого года. В заключительный день фестиваля участники отправятся на «Рукав судьбы». Это проверка на прочность и техники и людей: марш-бросок пройдет по старой торфяной дороге за микрорайоном Лоста.