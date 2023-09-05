В Вологодскую область идет похолодание с дождями и грозами, а также сильным ветром

По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидаются неблагоприятные погодные явления. О возможных инцидентах предупреждает ГУ МЧС по Вологодской области.

6 сентября холодный фронт войдет на территорию Вологодской области. Начиная с западных районов в регионе ожидаются дожди, грозы, ливни. 7 сентября фронт с дождями дойдет до востока области. 6 и 7 сентября ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, что небезопасно для находящихся вне помещений.

Вместе с фронтом придет похолодание, потеплеет лишь к выходным